Ken Loach won in Cannes zijn tweede Gouden Palm met – wat anders? – alweer een vlammend pleidooi tegen de harteloosheid van het neoliberalisme.

Het titelpersonage is een 60-jarige schrijnwerker die na een zware hartaanval moet vechten tegen een onverschillig, kafkaiaans systeem om een uitkering te krijgen. Loach maakt al films sinds het einde van de jaren 60, en al even lang kan hij het niet laten om aan het einde van zijn drama’s op het preekgestoelte te kruipen. Ook ‘I, Daniel Blake’ neigt naar het didactische, maar dat wordt meer dan goedgemaakt door de oprechte verontwaardiging die van de film afspat. Loach méént het, en die oprechtheid geeft de film drive en spankracht. Humor en tragedie gaan moeiteloos hand in hand en de regisseur krijgt, zoals steeds, alweer volstrekt authentieke acteerprestaties uit zijn cast.