Aapjes kijken voor gevorderden. Brett Morgen maakte al documentaires over The Rolling Stones en Kurt Cobain, maar in zijn meest recente werk ging hij een heel andere richting uit.

Nu op Netflix

‘Jane’ is een portret van Jane Goodall, de Engelse biologe die jarenlang in de jungle van Tanzania het leven van chimpansees in kaart bracht. Morgen putte voor zijn documentaire uit het archief van Hugo Van Lawick, de Nederlandse regisseur die in de jaren 60 bij Goodall ging filmen en daarna haar man werd. Van Lawicks beelden lagen jarenlang te verkommeren in een archief maar kregen dankzij Morgen eerherstel, met de zegen van de ondertussen 84-jarige Goodall.