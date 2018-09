'Doof kind': prachtig portret van een levenslustige jongeman die toevallig doof is

Nu op Proximus

De titel slaat op Tobias de Ronde, die één jaar oud was toen zijn ouders vernamen dat hij nooit zou kunnen horen. Klinkt treurig, maar wat volgt, is een prachtig, door papa Alex de Ronde gefilmd portret waarin we Tobias zien opgroeien tot een buitengewoon optimistische jongeman – ‘Doof zijn is awesome!’ – die ondanks zijn handicap perfect zijn draai heeft gevonden in de wereld. De levenslust waarmee Tobias en zijn horende broer Joachim vertellen over hun leventjes werkt zelfs zó aanstekelijk dat je achteraf zin hebt om zélf gebarentaal te leren. Prachtfilm!