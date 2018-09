‘Follow This’ belicht net als ‘Explained’ een bepaald thema in korte documentaires van een twintigtal minuten, alleen zijn de onderwerpen in deze reeks vooral gerelateerd aan het internet en zijn afgeleiden. Zoals bijvoorbeeld het fenomeen ‘ASRM’, waarbij mensen YouTube-filmpjes maken waarin ze fluisteren, papier laten knisperen of met veertjes over gladde oppervlaktes strelen, allemaal zachte geluiden waar de kijkers en luisteraars rustig van worden.