Rundskop ★★★★☆

DRAMA Michaël R. Roskam maakte een knallend debuut met deze rauwe film, die meteen goed was voor een Oscarnominatie. De internationale carrière van Matthias Schoenaerts was eveneens meteen gelanceerd; hij is dan ook ijzersterk als veehandelaar die zijn beesten én zichzelf vol illegale hormonen spuit.