Comédienne Paulien Cornelisse was als kleuter al in de ban van Japan en trok tijdens haar studententijd voor het eerst naar het Land van de Rijzende Zon: ze stapte in een uitwisselingsproject met de universiteit van Hiroshima, maakte een rondreis én leerde de taal. Allemaal dingen die haar nu goed van pas komen voor de nieuwe NPO-reisreeks ‘Tokidoki’. Elke aflevering is opgehangen aan één onvertaalbaar Japans woord, en belicht mooie én minder mooie kantjes van een cultuur die wij doorgaans alleen kennen in clichés.