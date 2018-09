Maggie Gyllenhaal: 'Seks met een wildvreemde terwijl een rat over je arm kruipt: probeer je dan maar sterk te houden'

Maggie Gyllenhaal «Natuurlijk was ik me ervan bewust dat een reeks over de seksindustrie veel seksscènes zou bevatten – David Simon heeft me van in het begin als producer aangesteld, zodat ik mee kon beslissen over hoe ik me zou tonen – maar na enkele afleveringen werd ik die scènes beu. Ik heb mijn frustratie toen in Candy gestoken: ‘Ik heb het ermee gehad, ik wil zélf achter de camera staan.’ Porno is schadelijk, maar voor Candy is het ook een vorm van expressie. In het tweede seizoen regisseert Candy haar eigen films én hielp ik met de regie.»