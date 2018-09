'Bojack horseman: seizoen 5': verrassend menselijk voor een serie met een alcohoverslaafd paard in de hoofdrol

Nu op Netflix

ANIMATIE We twijfelen of die pitch ons als tv-producent overtuigd zou hebben. Maar kijk, al vier seizoenen is de tragikomische animatieserie van Netflix één van de grappigste én aangrijpendste in televisieland. Dus bij de aankondiging van een nieuw seizoen gebruiken we graag de woorden van BoJacks wijze vriend Todd, ingesproken door Aaron Paul van ‘Breaking Bad’: ‘Hooray! And I don’t use that word lightly.’ In z’n vijfde seizoen probeert BoJack geluk te vinden als tv-ster in de fonkelnieuwe politiereeks ‘Philbert’. Geen makkelijke opgave, zo blijkt uit de trailer tjokvol katers, hallucinaties, goedbedoeld advies en luide verzuchtingen. ‘Closure is a made-up thing by Steven Spielberg to sell movie tickets,’ zei BoJack ooit. Nooit verwacht dat een getekende reeks over pratende dieren zo menselijk kon zijn.