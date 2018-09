ACTIEKOMEDIE Shane Black was in de jaren 80 één van de best betaalde scenaristen van Hollywood, en schreef onder meer ‘Lethal Weapon’ en ‘The Last Boy Scout’. De sfeer van die buddy cop comedies, met veel ruwe humor en regelmatig een fikse portie geweld, roept Black weer helemaal op in ‘The Nice Guys’, een film die zich in de jaren 70 afspeelt. Russell Crowe en Ryan Gosling vormen een verrassend geestig duo als stuntelende privédetectives die samen de moord op een pornoactrice proberen op te lossen. Gosling mag de meeste scènes stelen, met goed getimede fysieke humor (die scène op het toilet!), terwijl Crowe de meer ondankbare rol van archetypische hetero met veel aplomb invult. Op het einde worden de oneliners iets té gretig vervangen door kogels, maar dit blijft een puike actiekomedie met weerhaakjes.