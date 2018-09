'The Cleaners': wie kuist de onaanvaardbare content op Facebook op?

ACTUA Daarin wordt belicht hoe ‘onaanvaardbare content’ wordt geweerd. Facebook blijkt zijn geweten uit te besteden aan schimmige bedrijfjes in Manilla op de Filipijnen, waar mensen 25.000 posts per dag bekijken en vervolgens beslissen of ze al dan niet geschrapt moeten worden. Ze krijgen onthoofdingsfilmpjes, pornofoto’s en haatzaaierij voorgeschoteld en klikken op ‘Delete’ of ‘Ignore’. Maar, zo wordt al snel duidelijk, iedereen heeft zijn eigen vooroordelen. Wat, bijvoorbeeld, met de corrupte regeringen waarmee Facebook samenspant, zoals de regering-Duterte op de Filipijnen? Wat met spotprenten of naaktschilderijen? Wat geeft om het even wie het recht om te beslissen wat een ander te zien krijgt? ‘The Cleaners’ heeft één conclusie en het is niet de zonnigste: de controle is weg, het doodzieke internet valt allang niet meer te genezen.