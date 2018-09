Nu op Netflix

FILM In Italië heette de jongeman die na politionele mishandeling in de gevangenis overleed Stefano Cucchi. Hij werd op 15 oktober 2009 opgepakt voor drugsbezit en stierf zeven dagen later in verdachte omstandigheden in zijn cel. Sindsdien vechten zijn ouders voor gerechtigheid. Regisseur Alessio Cremonini toont in zijn verfilming van de feiten niet het pak slaag zelf, maar wel de kafkaiaanse lijdensweg daarrond.