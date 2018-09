De Lage Landenlijst editie drie staat voor de deur, en dat lijkt ons bijzonder goed voor wie in Nederlandstalige muziek uit de Lage Landen geïnteresseerd is. Net als vorig jaar is er ’s avonds een Lage Landen Sessie gepland in De Roma in Borgerhout. Die wordt deze keer aan elkaar gepraat door een zanger met een Overpelts accent die ook zichzélf zal mogen aankondigen.