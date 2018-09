De films die u deze week moet zien (van 21 tot 27 september)

De Hel van Tanger ★★★½

DRAMA Frank Van Mechelen verfilmde het ware verhaal van Pierre Stukken (hier Marcel Van Loock), een Antwerpse buschauffeur die in Marokko werd gepakt met drugs en een loodzware celstraf uitzat. Filip Peeters verloor meer dan 30 kilogram voor de hoofdrol. De gevangenisscènes zijn behoorlijk intens.

Donnie Brasco ★★★½

MISDAAD Waargebeurde film met Johnny Depp als een FBI-agent die undercover gaat bij de maffia. Al Pacino is de kleine garnaal die hem nietsvermoedend het wereldje binnenleidt. Ondanks de wat werktuiglijke regie voelt de film authentiek aan, met onder meer een zéér straffe scène in een Japans restaurant.

From Russia with Love ★★★★☆

ACTIE Eén van de beste vroege Bondfilms, waarin 007 achter een Russische decodeermachine aan gaat. Sean Con-nery is iconisch in de hoofdrol, maar Lotte Lenya steelt de show als KGB-agente met messen in haar schoenen. Het gevecht op de slaaptrein is nog altijd een hoogtepunt uit de reeks.

Payback ★★★☆☆

ACTIE Remake van ‘Point Blank’, waarin Mel Gibson wraak wil nemen op de gangsters die hem neerschoten en 70.000 dollar door zijn neus boorden. Op het ontslag van regisseur Brian Helgeland volgde veel kritiek, maar de film is wel een grimmige neonoir met stevige actie en een vunzig sfeertje.

The Usual Suspects ★★★★☆

THRILLER Doorbraakfilm van zowel regisseur Bryan Singer als acteur Kevin Spacey (die recent ook allebei zowat gelijktijdig uit de gratie vielen na beschuldigingen van seksueel misbruik). Slim opgebouwde thriller die je voortdurend op het verkeerde been zet. Spacey won er zijn eerste Oscar voor.

Focus ★★★☆☆

MISDAAD Aalgladde, onderhoudende misdaadfilm, met Will Smith als ervaren bedrieger die samenwerkt met newbie Margot Robbie om een grote klus te klaren. Maar wie legt wie in de luren? De makers mikken op de stijl van Elmore Leonard, en eindigen ergens in de buurt van ‘Ocean’s 11’. Wat ook niet slecht is.

Pulp Fiction ★★★★★

ACTIE Quentin Tarantino werd de posterboy van de indiecinema van de jaren 90 dankzij deze in bloed gedrenkte liefdesbrief aan de B-films van veertig, vijftig jaar eerder. Eindeloos citeerbare, grappige en inventieve metacinema, waarin gangsters, boksers en maffialiefjes elkaars pad kruisen. Winnaar van de Gouden Palm in 1994.

The Mummy ★★★☆☆

AVONTUUR Vergeet het duffe recente Tom Cruise-misbaksel: deze versie van Stephen Sommers is veel leuker. Een retro avonturenfilm waarin actie, humor en zelfbewuste oubolligheid een mooi evenwicht vinden. De digitale effecten van de late jaren 90 blijken niet bijster goed bestand tegen de tijd, maar dan nog: luchtige, betekenisloze fun.

The Bourne Ultimatum ★★★½

ACTIE De derde film in de Jason Bourne-serie, met Matt Damon als voormalig geheim agent met geheugenverlies. Bourne moet het opnemen tegen de CIA, die hem wil vermoorden. De achtervolging over de daken van Tanger is oprecht indrukwekkend en de hele film baadt in een memorabel, somber post-9/11-sfeertje.

Escape from New York ★★★★½

ACTIE 1997: New York is één grote gevangenis geworden. Wanneer de helikopter van de president crasht boven Manhattan, moet bankovervaller Snake Plissken (Kurt Russell) hem redden. Misschien wel John Carpenters beste film, waarin de ironische knipoogjes nooit de spanning onderuithalen en Kurt Russell zijn meest iconische rol neerzet.