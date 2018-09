Isabelle Clarke «We vreesden dat we weinig beeldmateriaal over de Eerste Wereldoorlog zouden vinden, maar uiteindelijk leverde onze zoektocht meer dan 500 uur aan archiefbeelden op. Die vonden we in bibliotheken in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en tal van andere landen.»

Daniel Costelle «We hadden de luxe om streng te selecteren. We waren op zoek naar menselijkheid en emotie. Geheel onverwacht vonden we prachtige amateurbeelden van een Frans gezin.»