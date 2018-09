De documentaires die u deze week graag informeren (van 21 tot 27 september)

Bazart: Het begin voorbij

MUZIEK Bazart heeft de status van eendagsvlieg in die mate overstegen dat ze zelfs (zie p. 158) goeie cd-recensies krijgen in Humo! Deze docu toont hoe ze na de hype in de studio doken voor hun tweede plaat, en wat zich achter de schermen afspeelde.

Voorbij de groene horizon

ACTUA Met kolen en olie alleen zullen we het op onze planeet geen eeuwen meer trekken. Maar, zo vraagt deze ‘Tegenlicht’-docu zich af, hoe zal de wereld eruitzien na de onvermijdelijke switch naar duurzame energie?

Het doet zo zeer

PORTRET Toen schrijfster Heleen van Royen merkte dat haar moeder begon te dementeren, nam zij de camera ter hand en legde ze het aftakelingsproces vast, van de doodgewone situaties tot de harde beslissingen.

The Work

ACTUA Louterende docu over drie mannen die zich vrijwillig laten opsluiten in Folsom State Prison voor een vierdaagse therapiesessie met de inmates. Kurkdroog – één kamer, één gesprek – maar vol verhelderende inzichten.

Stacey Dooley Investigates: Face to Face with Armageddon

ACTUA Altijd lachen: de doomsday preppers die in Amerika hun kelders volstouwen met geweren, conservenblikken en bedovertrekken en dan rustig het einde der tijden afwachten.