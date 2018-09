Raphael Bob-Waksberg: 'Wat in 'BoJack' naar de keel grijpt, zou je in een gewone serie ridicuul vinden'

Hoe vreemd het ook klinkt, één van de dramatisch interessantste, psychologisch diepgravendste, intelligentste én grappigste series op tv is een reeks over een misantropische, depressieve alcoholist met een paardenkop. En dan hebben we het niet over Frank Bomans, maar over de onnavolgbare BoJack Horseman. Het vijfde seizoen van de gelijknamige animatieserie werd zopas door Netflix gelost, en is nóg beter dan u – ja, ook ú daar, met die superkritische blik – had gehoopt.