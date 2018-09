'First Reformed': machtige, maar hyperintense karakterstudie van een pastoor die op zoek is naar zichzelf

Een nieuwe tv-hit voor Rob Vanoudenhoven, een goeie plaat van U2 of een klinkende overwinning voor Kris Peeters: het zou zomaar kunnen, maar we rekenen er eerlijk gezegd niet meer op.

Zo was het ook met Paul Schrader: de ooit zo machtige scenarist van ‘Taxi Driver’ en regisseur van ‘Blue Collar’ en ‘Mishima’ had zich de laatste decennia zodanig verloren in flutfilms als ‘The Canyons’ dat wij hem allang hadden afgeschreven. Maar kijk: met ‘First Reformed’ heeft hij misschien wel zijn beste film gemaakt! Ethan Hawke – hij was nooit beter – vertolkt een protestantse pastoor die steeds meer begint te twijfelen aan zijn roeping. Wat volgt, is een gitzwarte, hyperintense karakterstudie die ons na afloop vreugdevol deed uitroepen: ‘Paul Schrader lééft!’ Het kán nog, Kris!