Kristen Stewart speelt Maureen, een jonge Amerikaanse die in Parijs werkt als personal shopper van een arrogant fotomodel. Haar tweelingbroer is onlangs gestorven aan een hartafwijking waar ook zij mee leeft, en Maureen wil niet naar de VS terugkeren voordat ze contact heeft gemaakt met zijn geest. Assayas neemt elementen van een spookverhaal, een paranoïde thriller en een moordmysterie, en mixt daarmee een intrigerende, maar soms ook frustrerende cocktail. Hij laat bewust veel vragen onbeantwoord en zijn personages zijn moeilijk in te schatten. Ofwel erger je je daaraan, ofwel ben je gefascineerd. In welk kamp je ook zit: dit is een uitdagende, ambitieuze film, met een prima vertolking van Stewart.