'America in Color': frisse blik op bekende feiten uit de Amerikaanse geschiedenis

Alle archiefbeelden in zwart-wit werden digitaal ingekleurd, en dat maakt wel een verschil. De demonstranten in een vakbondsmars in 1936 zien er door een laagje kleur opeens minder als relieken uit een vervlogen tijd uit, en meer als échte mensen. Zeker de vroege decennia hebben baat bij de behandeling, ook al omdat Amerika er toen zo mooi uitzag – denk aan de dansende meisjes uit de Jazz Age, of de verwilderde blikken van voetgangers toen de eerste auto’s door de straten bolden. Veel fragmenten zijn bekend, zoals die van de crash van Wall Street in 1929 of de aanval op Pearl Harbor in 1941. Andere zijn nooit eerder vertoond, zoals de intrede van de door kinderverlamming gehandicapte president Roosevelt in een baseballstadion, of homevideo’s van zwarte gezinnen uit Oakland, Californië. De feiten zijn bekend, maar de blik is fris.