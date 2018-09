'Quincy': meegluren in het best rock 'n rollige leven van het 85-jarige muziekicoon

Nu op Netflix

‘Quincy’ werpt een licht op het leven van het inmiddels 85-jarige muziekicoon Quincy Jones, Afro-Amerikaans boegbeeld én producer van Michael Jackson-platen ‘Off the Wall’ en ‘Thriller’. De docu bevat getuigenissen van Beyoncé, Kendrick Lamar, Tom Hanks, Lady Gaga, Paul McCartney en tientallen anderen, en één van de makers is Quincy’s eigen dochter Rashida Jones, actrice en vriendin van Ezra Koenig van Vampire Weekend. Als Quincy half zo spraakzaam en half zo gek is als in zijn interview met GQ eerder dit jaar (‘Ik zag hoe Ray Charles heroïne in zijn ballen spoot!’), dan wordt dit onmisbaar kijkspul.