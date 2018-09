'La catedral del mar: seizoen 1': het leven zoals het is in een middeleeuws Barcelona

De Spaanse Netflix-productie ‘La Catedral del Mar’ is gebaseerd op het succesvolle boek van Ildefonso Falcones over het Barcelona van de 14de eeuw.

De stad is helemaal in de ban van de bouw van de kathedraal en de arme Arnau bereikt een belangrijke positie in dat bouwproject. Maar dan verliest hij zijn vrouw, wordt zijn minnares verstoten, en blijken zijn idealen over slavernij onverzoenbaar met zijn ambities om op te klimmen in de middeleeuwse maatschappij. Als klap op de vuurpijl beschuldigt de inquisitie hem van hekserij. De serie geeft een goed beeld van de spanningen tussen Kerk en Staat, de opstand tegen het feodalisme en het opkomende belang van stadstaten.