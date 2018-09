'American Vandal: seizoen 2': hou uw darmen in bedwang, want de 'Turd Burglar' gaat zijn gang

Nu op Netflix

Het bestuur en alle studenten waren er rotsvast van overtuigd dat kwajongen Dylan Maxwell de dader was. In acht messcherpe afleveringen zochten de speurneuzen in het eerste seizoen van fictiereeks ‘American Vandal’, een heerlijk absurdistische kijk op het true crime-genre, naar de waarheid. In het tweede seizoen krijgen ze een nieuwe zaak voor de kiezen. Deze keer mengde een grappenmaker met de bijnaam ‘Turd Burglar’ laxeermiddel in het voedsel van de cafetaria op een streng katholieke school. Iets wat wij zelf – écht waar, meneer Seykens – nóóit gedaan hebben.