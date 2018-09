'Maniac': farmaceutisch experiment gone wrong met Jonah Hill en Emma Stone

Nu op Netflix

SERIE Misschien wel de Netflix-serie waar dit najaar het meest naar uitgekeken wordt: ‘Maniac’, een sf-curiosum waarin Emma Stone en Jonah Hill – voor het eerst sinds stonerkomedie ‘Superbad’ nog eens samen te zien – zich opgeven als proefpersonen voor een farmaceutisch experiment. Dat loopt al snel grondig fout, waardoor realiteit en fantasie in elkaar overlopen. In de trailer zitten fantasylandschappen, film-noircafés en autoachtervolgingen, maar wat speelt zich af in de hoofden van de personages en wat daarbuiten? Emma Stone zegt: ‘This is some multi-reality brain-magic shit.’ Daarmee kun je zwaar uit de bocht gaan, maar aan het stuur zit een man die flink wat ervaring heeft met psychotropische plotlijnen en zweverige monologen: Cary Fukunaga regisseerde het superieure eerste seizoen van ‘True Detective’, waarin Matthew McConaughey zei: ‘De dood schiep de tijd om de dingen te laten groeien die het zou vermoorden.’ En nu hopen dat ‘Maniac’ even straf is.