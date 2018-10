Kim Gevaert: 'Nog altijd nét iets sneller dan de doorsnee huisvrouw'

Kim Gevaert «Ik weet niet of die medailleuitreiking op de Memorial Van Damme het mooiste moment in mijn carrière was, maar het was in ieder geval wel een pracht van een afsluiter. Want ja, mijn eigen 100 meter op de Spelen in Peking was niet goed, en de 200 meter heb ik niet gelopen door problemen met mijn achillespees. Zonder die estafettewedstrijd was het voor mij toch maar een bitter afscheid van de atletiek geweest.»

HUMO Eerlijk is eerlijk: als de Jamaicaanse meisjes hun stok niet hadden laten vallen, hadden jullie niet gewonnen.