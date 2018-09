Vanaf de indrukwekkende openingsscène van ‘Son of Saul’, waarin we in één ononderbroken shot zien hoe gevangenen naar de douches van Auschwitz worden geleid, zet regisseur László Nemes de toon. De camera kleeft anderhalf uur lang aan het gezicht van acteur Géza Röhrig, die als lid van een Sonderkommando de taak heeft de lijken uit de gaskamers te slepen en hun kleren op te ruimen. Terwijl we in zijn ogen kijken, zien we op het scherm – en horen we op de soundtrack – de hel losbarsten. Het resultaat is een intense, claustrofobische ervaring. ‘Son of Saul’ is een moeilijk te verteren meesterwerk.