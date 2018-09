Dierenarts Joshua Dutré uit 'Beestig': 'Voor een kat is Woef een betere naam dan Hond'

Joshua Dutré «Ik ben een 29-jarige dierenarts uit Schelle, maar ik heb nu een eigen praktijk in Kortrijk. Je zou me kunnen kennen van Sprotje, de poes die begin deze zomer door een dierenbeul in een oven werd gestopt en zwaar verbrand bij ons in de praktijk werd binnengebracht. Wij hebben dat beestje toen behandeld en verzorgd, en we hebben een crowdfundingcampagne op poten gezet voor de nabehandeling. Sindsdien woont Sprotje bij mijn mama. Mijn lief en ik wilden haar zelf wel in huis nemen, maar we hebben al twee katten: Woef en Sheba.»

HUMO Woef?