Valentijnsdag 1900. Drie meisjes en hun gouvernante worden vermist. De verdwijning heeft een grote impact op het personeel van Appleyard College, niet in het minst op de raadselachtige directrice Hester Appleyard, die steeds angstiger wordt dat haar duistere verleden onthuld zal worden. Joan Lindsays boek ‘Picnic at Hanging Rock’ werd 40 jaar geleden al verfilmd door Peter Weir, maar Larysa Kondracki mocht van de BBC het klassieke verhaal nog eens in een miniserie gieten. Voor de rol van Hester Appleyard koos ze ‘Game of Thrones’-actrice Natalie Dormer. Al begon die droomcasting moeizaam.