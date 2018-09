'De achtste dag': Yves Leterme en Didier Reynders over de Fortis-crisis uit 2008

Michaël Van Droogenbroeck trekt in aflevering 3 van het uitstekende ‘De val’ (Canvas, woensdag 3 oktober, 21.30) naar IJsland, waar vóór de crash de bomen tot in de hemel groeiden en daarna de afgrond wenkte. In ‘The Bank That Almost Broke Britain’ (BBC 2, dinsdag 2 oktober, 22.00) wordt uit de doeken gedaan hoe de Britse overheid de Royal Bank of Scotland moest redden, en ‘De achtste dag’ gaat over hoe Fortis bijna overkop ging. Net als de RBS had Fortis zich in nesten gewerkt met rommelkredieten, maar ook door de overname van de Nederlandse bank ABN Amro. Toen de crisis uitbrak, moesten de Belgische en de Nederlandse regering in enkele dagen tijd beslissen hoe ze Fortis zouden redden en wie welk deel van de factuur zou betalen. De hoofdrolspelers van toen – ex-premier Yves Leterme, de Nederlandse minister van Financiën Wouter Bos, zijn Belgische tegenhanger Didier Reynders… – vertellen over hoe ze een financiële meltdown ternauwernood konden afwenden.