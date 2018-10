De hoogtepunten van Gerty Christoffels: 'John en Yoko, pijpenkrullen en 'Boeketje Vlaanderen''

GERTY CHRISTOFFELS «Nee, helemaal niet. Ik herinner me dat optreden nog goed. Die beelden moet ik destijds op tv hebben gezien, al besefte ik toen natuurlijk niet dat het hun allerlaatste concert was.

»Ik herinner me ook de beelden van de Bed-In for Peace van John Lennon en Yoko Ono in het Hilton Hotel in Amsterdam datzelfde jaar. Mijn moeder waste op zaterdag altijd haar haren. Vervolgens draaide ze er krulspelden in en ging ze, in het midden van de woonkamer, onder de haardroger zitten. Dat ding mocht pas aan na de nieuwsuitzending, anders kon mijn vader niet horen wat de nieuwslezer zei. Ik kan me voorstellen dat die beelden van Lennon en Ono op gefrons werden onthaald: ‘Wat doen die daar nu in bed?’»