De films die u deze week moet zien (van 5 tot 11 oktober)

SF Alex Garland, de scenarist van Danny Boyles ‘28 Days Later’ en ‘Sunshine’, maakte zijn regiedebuut met deze intelligente sf-thriller. Domhnall Gleeson speelt Caleb, een jonge programmeur die door zijn baas Nathan (Oscar Isaac) wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een geheim project. De excentrieke baas heeft een robot ontwikkeld – gespeeld door een gepast onwezenlijke Alicia Vikander – die kan denken en zelfs emoties kan voelen. Aan Caleb om uit te zoeken hoe menselijk ze is, maar uiteraard loopt dat al snel fout. Verwacht geen grootse actiescènes, maar wel een continu sfeertje van naderend onheil. De thematiek – wanneer wordt een machine menselijk? – doet denken aan ‘Blade Runner’, maar de afstandelijke stijl leunt aan bij Kubrick. Een strakke, claustrofobische en naar het einde toe razend spannende thriller.

KOMEDIE Gortdroge komedie van Peter Brosens en Jessica Woodworth, met Peter Van den Begin als koning der Belgen. Wanneer hij op bezoek is in Turkije, besluit Wallonië zich af te scheuren. Het scenario kent zo z’n ups en downs, maar de acteurs helpen de film over elk obstakel heen.

WESTERN De Nederlandse regisseur Martin Koolhoven maakte met deze pikzwarte western zijn eerste Engelstalige productie. Een gesjeesde prediker (Guy Pearce) maakt het leven van de jonge vroedvrouw Liz (Dakota Fanning) zuur in dit niet-lineair vertelde doemverhaal dat zich wentelt in miserie en gore.

ACTIE Vermakelijke spektakelfilm, met Bill Paxton en Helen Hunt als kibbelend koppel tornadojagers. De clichés vliegen even lustig in het rond als de dakpannen, auto’s en koeien, maar Jan de Bont houdt het tempo erin. De voor een Oscar genomineerde actiescènes zijn écht knap gemaakt.

DRAMA Tearjerker over een marinier (Richard Gere) en zijn relatie met een working class-meisje (Debra Winger). Hoewel de film een tikkeltje verouderd overkomt (de soundtrack ‘Up Where We Belong’ is wel héél jaren 80) blijft hij meeslepend en de personages overtuigend.

WESTERN Mel Gibson speelde, in simpeler tijden, de hoofdrol in deze goedgehumeurde westernkomedie van regisseur Richard Donner, gebaseerd op een tv-serie uit de jaren 50. Een luchtig verhaaltje over een pokertoernooi, dat het vooral moet hebben van de chemie tussen Gibson en Jodie Foster.

THRILLER In 1956, op het toppunt van zijn succes, maakte Alfred Hitchcock deze remake van zijn eigen thriller uit 1934. James Stewart en Doris Day spelen een koppel wier zoontje ontvoerd wordt tijdens een reis in Marokko. De finale, die zich afspeelt in de Royal Albert Hall, werd een klassieker.

KOMEDIE Satirische komedie uit 1951 uit de stal van de Londense Ealing Studios, met Alec Guinness als een man die onverslijtbare kledij uitvindt en meteen het doelwit wordt van de textielindustrie, die haar businessmodel bedreigd ziet. De venijnige humor heeft nog niets aan scherpte ingeboet en Guinness is fenomenaal als altijd.

ACTIE Tom Cruise beklimt de Burj Khalifa, ontsnapt maar net aan een explosie in het Kremlin en loopt letterlijk sneller dan een zandstorm in deze vierde film uit de franchise. Met andere woorden: good fun! Alleen jammer dat de finale een anticlimax is in vergelijking met de rest van de film.

DRAMA Melodrama dat de carrière van schrijvers én hoofdrolspelers Ben Affleck en Matt Damon lanceerde. Damon speelt een getroebleerde jonge kerel die toevallig ook een wiskundig genie is. Robin Williams won een Oscar voor zijn rol als de psychiater die Damon van zijn demonen afhelpt. Zeemzoet, maar goed gemaakt.

DRAMA Jodie Foster won haar eerste van twee Oscars voor haar rol als slachtoffer van een verkrachting in een café in dit meeslepende rechtszaaldrama uit 1988 van Jonathan Kaplan. De regisseur wacht geduldig tot het einde van de film om de kijker nog een serieuze mokerslag uit te delen.