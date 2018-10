Robert De Niro als de goodguy: 'Maar de volgende keer wil ik weer iemand in elkaar slaan'

Het zegt wellicht veel over de flutrollen die Robert De Niro tegenwoordig aanvaardt dat zijn hoofdrol in ‘The Intern’ uit 2015 als één van zijn beste prestaties van de afgelopen jaren wordt beschouwd. Geen enkele rechtgeaarde filmfan zou ‘The Intern’ ooit in de buurt van klassiekers als ‘Taxi Driver’ of ‘Goodfellas’ plaatsen, maar in vergelijking met ondingen als ‘Dirty Grandpa’, waarin De Niro een geile opa vertolkt, heeft deze charmante komedie toch net dat tikkeltje meer te bieden.