COELY «Issa Rae is mijn rolmodel. Haar personage stelt dezelfde vragen als ik: ben ik wel goed genoeg? Ben ik knap genoeg? Beantwoord ik te veel of te weinig aan stereotypes? Rae laat op een heel toegankelijke en grappige manier zien hoe zwart zijn een extra laagje legt op de onzekerheden waarmee de doorsneemens kampt. Maar ‘Insecure’ draait zeker niet alleen rond huidskleur, de serie toont hoe íédere twintiger dezelfde dingen moet overwinnen. Hoe je onhandig een weg zoekt in het leven, de discussies met je ex, de beslommeringen rond je werk...»