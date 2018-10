Big Mouth – seizoen 2: de gortigste tekenfilmserie in de catalogus

Vanaf 5 oktober op Netflix

SERIE Net zoals ‘BoJack Horseman’ onbedreigd – en na het vijfde seizoen nog iets onbedreigder – op kop staat in het klassement ‘hartverscheurendste animatiereeks op Netflix’, is ‘Big Mouth’ veruit de gortigste tekenfilmserie in de catalogus. ‘Big Mouth’ volgt de lotgevallen van enkele tienerjongens en –meisjes die zich door hun puberteit slaan. Dat leverde in het eerste seizoen tien afleveringen op vol verhalen over grenzeloze geilheid (verpersoonlijkt door enkele harige monsters), menstruatie, masturbatie en natte dromen. En toch: onder alle schunnigheden en absurde momenten (het memorabele menstruatielied ‘Everybody Bleeds’, gezongen door een tamponvormige Michael Stipe) zat ook een serie die de verwarring en de onrust in puberlichamen kon vatten en af en toe zelfs ontroerde. Benieuwd of seizoen twee even gewaagd is. De komst van het personage Shame Wizard, die de kinderen overlaadt met diepe gevoelens van schaamte, laat alvast het beste verhopen.