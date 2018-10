Belga Sport: de geboorte van de kannibaal

SPORT Neen, geen documentaire over de triomftocht van Remco Evenepoel op het WK wielrennen, maar een aflevering van ‘Belga Sport’ over de vorige man die een kannibaal op wielen werd genoemd: veldrijder Sven Nys. Terwijl Evenepoel overloopt van zelfvertrouwen, werd de schuchtere Nys in het begin van zijn carrière vaak geveld door faalangst. ‘Belga Sport’ focust op de laatste wereldbekermanche in Pijnacker in 2004. Nys moest bij de eerste zes eindigen om de eindoverwinning binnen te halen, maar werd gedwarsboomd door de andere Belgen: Bart Wellens, Tom Vannoppen, Erwin Vervecken en co. Die gunden de wereldbeker nog liever aan Nederlander Richard Groenendaal en reden zich kapot om Nys achter zich te houden. Het werd de grootste teleurstelling uit Nys’ carrière en tegelijk het begin van wat erna kwam: de vernedering wekte zijn killerinstinct en vormde de basis voor zijn dominantie in de seizoenen na 2004.