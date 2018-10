22 July: hoe omgaan met monsters als Breivik?

Vanaf 10 oktober op Netflix

FILM Netflix vs. de bioscoop: 1–0. Binnenkort komt ‘Utøya 22. juli’ in de zalen, een film over het bloedbad dat Anders Breivik in 2011 aanrichtte op het Noorse eiland Utøya. De betere Utøya-prent verschijnt deze week echter al op Netflix en is van Paul Greengrass, de Britse regisseur die met ‘Bloody Sunday’ (over de rellen in het Noord-Ierse Londonderry) en ‘United 93’ (over de aanslagen van 9/11) al bewees dat hij briljante cinema kan puren uit waargebeurde drama’s. ‘22 July’ begint als een reconstructie, maar verandert na de arrestatie van Breivik in een film over hoe een maatschappij met zulke monsters moet omgaan. Net zoals Noorwegen Breivik een fair proces heeft gegeven, zonder van hem – zoals hij zelf wilde – een martelaar te maken, heeft Greengrass het drama in een serene film gegoten. Een krachttoer.