The Walking Dead - Seizoen 9

Vanaf 8 oktober op Fox/Play More

SERIE Vorig seizoen heeft ‘The Walking Dead’ voor het eerst wat van zijn glans verloren: aan het eind van het achtste seizoen had in de VS een derde van het publiek afgehaakt. Desondanks bleef de zombieserie voor zender AMC veruit de populairste titel, dus heeft het lot van de reeks nooit in de weegschaal gelegen. Een paar nieuwe scenaristen moesten de gruwelijke saaiheid verdrijven, die over ‘The Walking Dead’ was neergedaald. Volgens de eerste reacties zijn ze daarin geslaagd: het Amerikaanse blad ‘Forbes’ kon de eerste afleveringen al bekijken en noemde ze ‘de beste uit de reeks sinds seizoen 6’. De wedergeboorte van een zombiereeks, het zou zomaar kunnen.