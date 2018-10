Salt Fat Acid Heat: de keukenfilosofie van Samin Nosrat

Vanaf 11 oktober op Netflix

DOCU ‘Zout, vet, zuur, hitte’ is de titel van het kookboek van de Amerikaanse columniste en chef-kok Samin Nosrat, dat enkele maanden geleden in het Nederlands verscheen. Het is ook de samenvatting van haar keukenfilosofie: wie goed wil (leren) koken, moet met die vier elementen uit de voeten kunnen, de rest volgt vanzelf. Nosrats boek werd een bestseller in de VS, en dus mocht ze van Netflix een culinaire docureeks maken. In het – uiteraard – vierdelige ‘Salt Fat Acid Heat’ reist Nosrat de wereld rond om na te gaan hoe verschillende culinaire tradities omgaan met haar vier elementen.