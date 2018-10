Nu te zien op Netflix

FILM Netflix wil duidelijk het aanbod van eigen films – geproduceerd in opdracht van Netflix, of waarvan het bedrijf de rechten kocht – op het niveau van de series brengen. Naast ‘Hold the Dark’ van Jeremy Saulnier (zie Humo 4073) en ‘22 July’ van Paul Greengrass komt ook ‘Operation Finale’ van Chris Weitz in de catalogus. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de zoektocht naar en arrestatie van Adolf Eichmann, één van de spilfiguren in de Holocaust. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog vluchtte Eichmann naar Buenos Aires, waar hij onder een schuilnaam leefde. De Israëlische geheime dienst kon hem opsporen en ontvoeren naar Israël, waar hij eind 1961 ter dood werd veroordeeld.