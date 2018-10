Lessons from a school shooting: notes from Dunblane

Nu te zien op Netflix

DOCU Eind 2012 stond Bob Weiss, priester in Newton in de Amerikaanse staat Connecticut voor de vreselijke taak om acht kinderen te begraven. Ze behoorden tot de 26 slachtoffers – twintig kinderen, zes volwassenen – die dolle schutter Adam Lanza had gemaakt in de lagere school van Sandy Hook. Weiss kreeg een brief van de Schotse priester Basil O’Sullivan, die in 1996 een soortgelijk drama had meegemaakt in zijn dorp Dunblane, waar een man 16 kinderen en een leraar had doodgeschoten. ‘Lessons from a School Schooting’ toont hoe de priesters elkaar vinden in de rouw en in hun pogingen om te voorkomen dat zulke drama’s opnieuw kunnen gebeuren. Na Dunblane werden de wapenwetten in het Verenigd Koninkrijk verstrengd, in de VS bleef alles bij het oude.