Jurylid Jonas Geirnaert: 'Ik hoop dat ik mijn C4 niet krijg als ik grapjes maak over Wouter Vandenhaute'

Jonas Geirnaert «Maar ik zal extra hard mijn best doen om grappig te zijn. ’t Is gek: ik zit al jaren in die jury, maar toch ben ik nog vreselijk zenuwachtig vóór iedere opname. Jeroom (met wie Geirnaert in de eerste aflevering zetelt, red.) lacht me daar altijd mee uit, wat het natuurlijk alleen maar erger maakt. Ik bega dan ook nog eens de fout om vooraf even met de kandidaten van de dag te babbelen, ‘om hen op hun gemak te stellen’. Dat werkt steevast averechts, omdat ik zélf niet op mijn gemak ben. Enfin, voor de eerste aflevering viel het nog mee, maar daarin zitten dan ook buitengewoon toffe kandidaten.»

HUMO Met name: ex-veldrijder Niels Albert, VTM-presentatrice Julie Colpaert en acteur Saïd Boumazoughe. Moest jij die laatste naam ook even googelen?