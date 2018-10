De films die u deze week moet zien (van 12 tot 18 oktober)

CAZ, VRIJDAG 12 OKTOBER, 20.40

DRAMA Grimmige film noir van Pieter Van Hees, met Jérémie Renier als flik die zich vastbijt in de moord op een Congolese man in de Brusselse Matongéwijk, terwijl zijn zwangere vrouw (Natali Broods) thuis op ’m wacht. Razend knap vormgegeven, uitstekend geacteerd en meeslepend, ondanks het wat ongeloofwaardige einde.

EEN, VRIJDAG 12 OKTOBER, 23.30

DRAMA Bavo Defurne maakte zijn langspeelfilmdebuut met dit portret van een 15-jarige jongen die verliefd wordt op zijn buurjongen. Een coming-of-ageverhaal over het eerste liefdesleed – het leed dat het diepst snijdt. Het gekunstelde BRT-Nederlands van de personages blijft wel een eigenaardige keuze.

NPO 2, VRIJDAG 12 OKTOBER, 23.35

DRAMA De eerste film die volledig in Saudi-Arabië werd gedraaid, is een tranche de vie over een jong meisje dat een dure fiets wil in een land waar fietsen wordt beschouwd als iets uitsluitend voor jongens. Veel plot is er niet, maar het idee van een meisje dat haar ambitie wil waarmaken, is genoeg om je mee in het verhaal te trekken.

VTM, VRIJDAG 12 OKTOBER, 0.00

KOMEDIE Klassiek geworden Britse komedie met Jamie Lee Curtis en Kevin Kline als criminelen die de suffe advocaat John Cleese om de tuin proberen te leiden. Een favoriete scène kiezen is onbegonnen werk, maar kom: Kevin Kline die Michael Palin martelt door zijn siervisjes levend op te vreten, is zéér grappig.

VIER, ZATERDAG 13 OKTOBER, 20.25

ACTIE Quentin Tarantino mixt een western met een whodunit, en voegt er zijn typische vuilgebekte, hypergewelddadige stijl aan toe. Kurt Russell is een John Wayne-achtige sheriff die helleveeg Jennifer Jason Leigh naar de nor brengt, maar voor een sneeuwstorm moet schuilen in het gezelschap van een clubje booswichten.

Q2, ZATERDAG 13 OKTOBER, 20.35

SF Ridley Scotts prequel op zijn eigen klassieker ‘Alien’ werd een eigenaardig beestje: deels horrorfilm, deels traktaat over de relatie tussen mens en God. Ambitieus is het zeker. ‘Promotheus’ is een film die veel schoteltjes tegelijk draaiende probeert te houden – het is Scott vergeven dat hij er een paar laat vallen.

CANVAS, ZATERDAG 13 OKT., 23.35

DRAMA Pools drama over een novice die er anno 1962 achter komt dat ze het enige overlevende kind is van een uitgemoorde joodse familie. Regisseur Pawel Pawlikowski bereikt veel met weinig: Spartaanse zwart-witbeelden, nauwelijks muziek of camerabewegingen, maar toch ben je tegen het einde tot tranen toe ontroerd.

NPO 2, ZATERDAG 13 OKT., 23.40

KOMEDIE Sam Louwyck ruilt z’n West-Vlaams in voor Italiaans – en is meteen een stuk verstaanbaarder – voor deze pakkende tragikomedie, waarin hij een imker speelt wiens levensstijl bedreigd wordt door de komst van een realityshow naar zijn dorp. De film is teder, maar nooit sentimenteel.

CAZ, MAANDAG 15 OKTOBER, 20.40

KOMEDIE Geestige parodie op clichématige Amerikaanse politiefilms. Simon Pegg en Nick Frost zijn twee politieagenten die in een rustig Brits dorpje plots een resem gruwelijke moorden op hun bord krijgen, en al snel zwieren ze zichzelf in slow motion door de lucht terwijl ze elk twee pistolen afvuren.

CAZ, DINSDAG 16 OKTOBER, 20.40

BIOPIC In deze biopic over Brian Wilson, de frontman van de Beach Boys, krijgt u te zien hoe hij jarenlang worstelde met mentale problemen. Paul Dano is de belangrijkste reden om te kijken: zijn vertolking van Wilson is werkelijk fenomenaal. De film zelf volgt de klassieke paadjes, maar vermijdt goedkope tranentrekkerij.