Rabot: portret van een te ingewikkelde cocktail

ACTUA In afwachting van de definitieve stembusuitslagen en een antwoord op de vraag of het rood-groene stadsbestuur overeind blijft, kunt u op de dag van de verkiezingen alvast een documentaire bekijken over de ondergang van een ander Gents symbool: de woontorens aan het Rabot. Die drie grote appartementsblokken werden in de jaren 70 opgetrokken en groeiden uit tot een bekend gezicht in de Arteveldestad. Maar ‘het Rabot’ werd gaandeweg een synoniem voor verloedering en samenlevingsproblemen, en in 2009 werd besloten om de blokken te slopen en te vervangen door lagere gebouwen. Documentairemaakster Christina Vandekerckhove ging voor de start van de afbraakwerken maandenlang filmen in de woontorens en sprak met de bewoners, van bejaarden voor wie de gebouwen al decennialang een thuis zijn tot junkies die er maar sporadisch passeren. Het resultaat is het mooie ‘Rabot’, volgens de maakster een portret van ‘een veel te ingewikkelde cocktail van mensen met een verschillende achtergrond, die noodgedwongen dicht op elkaar moesten leven.’