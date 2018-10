Emma Stone: 'Een maki op de set, wat wil een mens meer?'

Enkele mensen geven zich op als proefkonijn, wat het begin is van een trip door hun fantasie en hun onderbewustzijn. En daarbij zit de kijker op de eerste rij. Het resultaat doet wat denken aan een lange versie van ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ en is wellicht de meest bevreemdende tv-reeks sinds David Lynch ‘Twin Peaks’ nieuw leven inblies. De twee hoofdrollen zijn voor Jonah Hill en Emma Stone, die al na één gesprek met Fukunaga besloot om mee te doen, ook al was er nog geen scenario.