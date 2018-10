Vanaf vandaag op Play More

SERIE Nadat ze de ultieme millennialreeks ‘Girls’ maakten, staan Lena Dunham en Jenni Konner nu aan het roer van de remake van de Britse miniserie ‘Camping’. Voor de 45ste verjaardag van haar knullige man Walt (David Tennant) heeft zijn vrouw Kathryn (Jennifer Garner) een kampeer-trip met vrienden geregeld. Tot in de puntjes plande de obsessieve Kathryn waar en wanneer ze zullen slapen, zwemmen of roofvogels spotten. Maar het gezelschap laat zich moeizaam sturen: Kathryns schoonbroer kickt af van pijnstillers en alcohol, de vrijgevochten vrouw van hun beste vriend zorgt voor seksuele spanningen en de tienerdochter van dienst worstelt met haar geaardheid. En ook Walt moet onder ogen zien dat zijn huwelijk niet perfect is: door Kathryns aanhoudende ziekenhuisbezoeken heeft het stel al twee jaar geen seks meer, en ‘je kunt een vrouw niet tegen de matras drukken, die tijd is voorbij’. Dunham en Konner maken deze gruwelijk gepriviligieerde middenklassers vanaf de eerste aflevering razend interessant.