De documentaires die u deze week graag informeren (van 12 tot 18 oktober)

Canvas, zondag, 14 oktober, 20.50

GESCHIEDENIS Nieuwe reeks van de BBC waarin historicus Michael Scott op zoek gaat naar de verborgen schatten van drie van ’s werelds oudste steden: Caïro, Istanbul en Athene.

Discovery Channel, zondag 14 oktober, 21.00

RUIMTEVAART In oktober viert de NASA haar 60ste verjaardag. Deze documentaire belicht de grootste verwezenlijkingen én mislukkingen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

NPO 2, zondag 14 oktober, 21.05

ACTUA Vorige maand vertrok in San Francisco de reuzeplasticvanger ‘System 001’, om plastic uit de Stille Oceaan te vissen. De jonge Nederlander Boyan Slat bedacht het project.

Canvas, maandag 15 oktober, 21.25

SPORT ‘Daar is ’m, daar is ’m!’ schreeuwde Rik De Saedeleer over de goal waarmee België op het WK van 1982 wereldkampioen Argentinië versloeg. ‘Belga Sport’ wijdt een hele aflevering aan die stunt.

VIER, maandag 15 oktober, 20.35

REALITY Ook in het achtste seizoen kluisterde de reeks over het wel en – vooral – wee in de Belgische rechtbanken iedere week meer dan een half miljoen Vlamingen aan de buis. Dit is de laatste aflevering.