FILM Laten we elkaar geen mietjesaurus noemen: zo adembenemend en overrompelend als de allereerste ‘Jurassic Park’ van Steven Spielberg zal de waanzinnig populaire dinofranchise wel nooit meer worden. En toch is de laatste episode, het door de maker van ‘El orfanato’ en ‘A Monster Calls’ geregisseerde ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’, een behoorlijk entertainende en zelfs originele brok cinema. De beste vondst van de scenaristen is dat de angstaanjagende Indoraptor, die in de spannende tweede helft op Chris Pratt en Bryce Dallas Howard wordt losgelaten, niet langer op Isla Nublar ronddendert, maar in de claustrofobische gangen en krochten van een gigantisch kasteel dat wel iets weg heeft van een spookhuis. Misschien hadden ze de prent beter ‘Jurassic House of Horrors’ genoemd. Rrrrroarrrrr!