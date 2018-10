Vanaf 12 oktober op Netflix

SERIE Met onder meer ‘Hereditary’ en ‘A Quiet Place’ is 2018 al een goed jaar geweest voor horrorliefhebbers, en met ‘The Haunting of Hill House’ lijkt het gruwelijke geluk te blijven duren. Deze tiendelige serie, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1959, gaat over broers en zussen die opgegroeid zijn in het bekendste spookhuis van Amerika. Wanneer de jongste telg zelfmoord pleegt, moeten de anderen het gevecht aangaan met de demonen uit hun verleden, duivels die zowel in hun hoofd ronddwalen als in de kamers van het Hill House. 0p RottenTomatoes krijgt de serie voorlopig een perfecte score van 100 procent en één van de Amerikaanse critici noemde het ‘de eerste echt fantastische horrorserie op tv.’