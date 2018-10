Vanaf 15 oktober op Proximus en Telenet

FILM ‘Love, Simon’, de verfilming van Becky Albertalli’s roman ‘Simon vs. The Homo Sapiens Agenda’ (bij ons verschenen als ‘Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld’), is niets minder dan een mijlpaal in regenboogkleuren: het is namelijk de allereerste grote Hollywoodfilm met een homoseksuele tiener als hoofdpersonage. De 17-jarige Simon zou zijn geaardheid liever nog even verborgen houden, maar wanneer iemand op school zijn mailbox hackt, ziet hij zich verplicht om uit de kast te komen. Hoe Simon met zijn homoseksualiteit omgaat, hoe hij de liefde leert kennen en hoe hij zijn ouders en zijn vrienden op de hoogte brengt, zit verpakt in een heerlijk frisse, speelse en grappige prachtfilm die de kasten in uw huis zal doen dansen van plezier.