Private Life

Nu te zien op Netflix

FILM De titel van dit nieuwe Netflixdrama, over een koppel dat er maar niet in slaagt om kinderen te krijgen, is op een wrede manier ironisch: niets van de lijdensweg van Rachel en Richard (Kathryn Hahn en Paul Giamatti) is immers echt privé en iedereen in hun omgeving lijkt perfect te weten wat de twee verkeerd doen in hun pogingen om een baby te verwekken. Regisseur en schrijfster Tamara Jenkins ontleedt met klinische precisie de procedures om zwanger te raken en de spanningen bij het koppel wanneer dat steevast niet lukt, maar tussen alle gekibbel en wrok door blijft de liefde tussen de twee wel doorschemeren. Erg mooi.