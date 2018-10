MISDAAD Het moet van de gloriedagen van Pedro Almodóvar geleden zijn dat een Spaanse film nog zo’n grote lading gouden beeldjes won, waaronder de juryprijs op het filmfestival van San Sebastian. Is ‘La Isla Mínima’ dan echt zo’n onvergetelijk meesterwerk? Nee, maar het is wel een intense genrefilm zoals er te weinig worden gemaakt. In 1980, enkele jaren na het einde van het Franco-regime, onderzoeken twee flikken uit Madrid de verdwijning van enkele tienermeisjes in het zuidelijke moerasland van Spanje. Ook zonder grootse actiescènes blijft die zoektocht spannend, dankzij de lugubere sfeer en de geloofwaardige personages. Regisseur Alberto Rodríguez linkt zijn plot knap aan de tijdsgeest: de film speelt zich af tegen een achtergrond van economische crisis en welig tierende corruptie in een jonge, nog zoekende democratie.